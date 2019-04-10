Компания Boeing в марте не смогла продать ни одного самолета типа 737

Компания Boeing не заключила в марте ни одной сделки по продаже самолетов типа 737. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Это произошло впервые за семь лет.

Отмечается, что в январе Boeing поставила 24 лайнера 737 MAX. В феврале — 27. Еще свыше 4,6 тыс. самолетов типа 737 должно быть поставлено по ранее заключенным сделкам. Компания также получила 78 заказов на старые модификации Boeing.

Напомним, самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разбился в Индонезии в октябре прошлого года. Самолет упал в море почти сразу после взлета. В результате катастрофы погибли 189 человек.

Самолет этой же модели авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта через несколько минут после взлета из аэропорта Адис-Абебы (Эфиопия). Во время аварии из 149 пассажиров и восьми членов экипажа никто не выжил.

Во время расследования были найдены общие сбои в системах самолетов.