Американские власти одобрили новое ПО для Boeing 737 Max - WSJ

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США одобрило изменения в программном обеспечении (ПО) для самолетов Boeing 737 Max, направленные на устранение проблем с управлением полетом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Изменения коснутся системы, которая помогает пилотам корректировать положение самолетов в воздухе. По предварительным данным, именно она могла стать причиной крушения двух самолетов Boeing 737 Max за последние полгода.

Как сообщили источники издания, Boeing намерен сделать эту систему более контролируемой пилотами. Обновленное ПО может быть установлено в течение ближайших нескольких недель.

Ранее авиарегуляторы Канады и Евросоюза заявили, что проверят безопасность самолетов Boeing 737 Max после обновления ПО, независимо от решения американских авиавластей.

Напомним, 10 марта Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился над Эфиопией через 6 минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. Пилот сообщал о проблеме в системе управления полетом. 29 октября 2018-го Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разбился через 13 минут после вылета, на его борту погибло 189 человек.

Расшифровка "черных ящиков" показала "явное сходство" между двумя этими катастрофами.