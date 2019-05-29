Boeing 737 MAX может вернутся в эксплуатацию не раньше августа - IATA

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает, что самолет Boeing Co 737 MAX вернется в эксплуатацию не раньше августа, сказал в среду глава ассоциации, добавив, что окончательное решение по срокам остается за регуляторами.

737 MAX был снят с эксплуатации по всему миру в марте после крушения самолета в Эфиопии, повлекшей за собой гибель 157 человек, что стало второй по счету катастрофой этой модели за пять месяцев.

“Мы не ожидаем, что самолет вернется в эксплуатацию раньше чем через 10-12 недель, - сказал журналистам в Сеуле генеральный директор IATA Александр де Жюньяк. - Но это зависит не от нас. Это в руках регуляторов”.

По словам Жюньяка, авиакомпании пережили тяжелые шесть месяцев в связи с ростом цен на топливо, рабочую силу и инфраструктуру, а также из-за роста напряженности в торговле в дополнение к прекращению полетов Boeing 737 MAX.