Boeing во 2-м квартале снизил поставки самолетов более чем в 2 раза

Американский концерн Boeing Co. сократил поставки коммерческих самолетов во втором квартале на 54%, или в 2,2 раза, - до 90 самолетов по сравнению с 194 самолетами во 2-м квартале 2018 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, за первые шесть месяцев текущего года концерн поставил 239 самолетов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 378 самолетов. Таким образом, за полугодие Boeing снизил поставку самолетов на 36,8%.

Boeing не поставил ни одного самолета MAX, которые являются основным источником прибыли компании, с тех пор, как регуляторы в марте запретили коммерческие рейсы этих лайнеров из-за двух авиакатастроф.

Между тем концерн во втором квартале поставил 24 самолета более ранней модели 737, однако этот показатель существенно сократился по сравнению со вторым кварталом прошлого года, когда было поставлено 137 самолетов. За первое полугодие было поставлено 113 самолетов Boeing 737 против 269 лайнеров годом ранее.