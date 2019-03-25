Boeing проведет информационную сессию по 737 Max

Компания Boeing проведет в среду брифинг для более 200 представителей авиаиндустрии по обновлению программного обеспечения Boeing 737 Max.

В попытке вернуть модель 737 Max в коммерческое использование, Boeing пригласил более 200 пилотов, представителей регулирующих органов и технических лидеров принять участие в информационной сессии в среду.

Эта встреча является сигналом того, что разработка запланированного Boeing обновления программного обеспечения близится к завершению, однако патч до сих пор требует утверждения регулирующими органами.

Информационная сессия в Рентоне, штат Вашингтон является частью плана по обсуждению со всеми действующими и будущими операторами 737 Max, а также их национальными регуляторами обновления программного обеспечения и тренировок.

Как сообщалось, пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в столицу Кении - Найроби, разбился в воскресенье, 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не выжил.

Впоследствии компания Ethiopian Airlines выразила сомнение, что авиапроизводитель Boeing должным образом проинструктировал пилотов по работе программного обеспечения на самолетах модели 737 MAX, что могло стать причиной авиакатастрофы.