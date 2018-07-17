Boeing повысил прогноз поставок самолетов в ближайшие 20 лет

Boeing повысил ежегодный прогноз потребности мировой авиаиндустрии в гражданских самолетах на ближайшие 20 лет, в то время как непрекращающийся поток сделок на Международном авиакосмическом салоне в Фарнборо свидетельствовал о способности отрасли противостоять усилению напряженности в мировой торговле.

Крупнейший в мире авиапроизводитель прогнозирует, что авиакомпаниям понадобятся 42.700 лайнеров общей стоимостью $6,3 триллиона, что на 3 процента выше прошлогодней оценки. Прошлогодний прогноз предполагал поставки 41.030 самолетов на сумму $6,1 триллиона.

Американская компания и ее основной конкурент, европейская Airbus, заключили целый ряд контрактов в первые два дня работы авиасалона, который проходит на территории выставочного комплекса аэропорта Фарнборо в пригороде Лондона. В частности, российская авиакомпания Волга-Днепр договорилась о приобретении самолетов Boeing на общую сумму $11,8 миллиарда, а Airbus анонсировала предварительное соглашение на поставку неназванному покупателю 100 самолетов семейства A320.

Но аналитики говорят, что во многих из сделок, заключенных на выставке, были лишь закреплены предварительные договоренности или раскрыты имена ранее не называвшихся заказчиков, поэтому оценить реальный уровень мирового спроса на самолеты сложно.

Прогноз Boeing указывает на зависимость авиаиндустрии от развивающихся рынков в целом и от Китая в частности, что ставит американский авиаконцерн в особенно уязвимое положение в случае полномасштабной торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

По оценке Boeing, объем пассажирских авиаперевозок будет расти среднегодовыми темпами в 4,7 процента. При этом спрос на узкофюзеляжные лайнеры, включая семейства Boeing 737 и Airbus A320, возрастет на 5 процентов. В этом сегменте потребуется 31.360 новых самолетов.

Две недели назад Airbus также повысил свой прогноз поставок самолетов - более чем на 7 процентов. По оценке компании, в ближайшие 20 лет в мире потребуется 37.400 новых лайнеров, общая стоимость которых составит $5,8 триллиона.