На всех Boeing 737 MAX установят новое программное обеспечение

Новое программное обеспечение будет установлено на всех пассажирских самолетах Boeing 737 MAX в ближайшие недели, говорится в заявлении на сайте компании.

Заявление было опубликовано в связи с катастрофой Boeing 737 MAX в Эфиопии в воскресенье, в результате которой погибли 157 человек.

"Boeing тесно сотрудничает с Федеральным управлением гражданской авиации (США) в области разработки, планирования и сертификации программного обеспечения, и в ближайшие недели оно будет установлено на 737 MAX. Обновление также включает в себя отзывы, полученные от наших клиентов", - отметили в компании.

В Boeing также сообщили, что не позднее апреля на данное программное обеспечение будет выдано разрешение управления гражданской авиации (FAA) вместе с директивой летной годности самолетов такого типа.

В компании подчеркнули, что действующие разрешения от FAA остаются в силе.

Обновление программного обеспечения было начато после катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии в ноябре прошлого года, сообщили в компании. Оно касается усовершенствования системы управления полетом (MCAS), в частности в плане анализа данных об угле атаки и ограничения команды уравновешивания стабилизатора для сохранения набора высоты. Именно неправильная работа MCAS, по признанию Boeing, могла привести к пикированию и падению индонезийского самолета.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев, 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.