Boeing отменил презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы

Компания Boeing после крушения Boeing 737-8 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines объявила об отмене назначенной на 13 марта презентации новых самолетов модельного ряда BBJ-777X.

Представитель Boeing сказал Reuters, что компания сейчас считает поддержку клиентов своей основной задачей.

«Мы будем искать возможность представить новый самолет миру в ближайшем будущем», - сказал собеседник агентства.

Boeing Business Jets сообщил о запуске новых самолетов, которые смогут совершать без пересадки перелеты на расстояния, равные «более половины мира», в декабре. Речь идет о двух самолетах: BBJ-777-8 и BBJ-777-9. Первый без дозаправки сможет преодолевать до 21570 км, второй — в 20370 км.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке накануне, на его борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа.