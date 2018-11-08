Последнее обновление: 08.11.2018 16:02

США обязали авиакомпании соблюдать рекомендации Boeing после катастрофы в Индонезии

Категории: США Boeing

Федеральное управление гражданской авиации США в среду распространило экстренную директиву для пилотов относительно того, как действовать при получении ошибочных данных с одного из датчиков нового Boeing 737 MAX после катастрофы лайнера Lion Air в Индонезии на прошлой неделе.

Boeing Co сообщила, что уведомила пилотов о проблеме. Управление гражданской авиации США обязало авиакомпании соблюдать рекомендации Boeing.

Согласно заявлению авиапроизводителя, следователи, занимающиеся делом о катастрофе Boeing 737 MAX, в результате которой погибли все находившиеся на борту 189 человек, сообщили, что один из датчиков угла атаки лайнера передавал ошибочные показатели.

По словам экспертов, угол атаки - крайне важный показатель, который позволяет системам самолета выявлять ситуации, когда его нос находится слишком высоко по отношению к воздушному потоку - неверная информация от этого датчика может привести к падению лайнера.

Управление гражданской авиации США сообщило, что “ошибочные данные потенциально могут заставить горизонтальные стабилизаторы опускать нос самолета, затрудняя управление воздушным судном”.

Власти Индонезии получили данные параметрического черного ящика упавшего самолета, которые показали, что один из кабинных датчиков был поврежден во время последних четырех рейсов лайнера.

Поиски второго, голосового бортового самописца продолжаются.

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