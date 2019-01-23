Фондовые рынки Европы снижаются вслед за Ingenico и Metrobank

Европейские фондовые рынки снижаются в начале торгов среды, поскольку свежие отчеты компаний вызвали беспокойство инвесторов, в частности по поводу ситуации в технологическом секторе, вдобавок к опасениям о замедлении роста мировой экономики и торговых переговорах США и Китая.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 12.00 опустился на 0,3 процента, при этом фондовые биржи по всей Европе несут потери, и акции ряда компаний существенно подешевели при открытии.

Акции французского разработчика технологий для платежных систем Ingenico, выпустившего предупреждение о прибыли, упали более чем на 13 процентов, ударив по европейскому технологическому сектору, который потерял 0,9 процента.

Еще большую тревогу вызвало сообщение ASML Holding NV, ведущего поставщика продукции для крупнейших мировых производителей компьютерных микросхем, предупредившего о слабых продажах в первом квартале.

Бумаги Metro Bank, отчитавшегося о не дотянувшей до прогнозов прибыли, упали на 27 процентов и оказали давление на банковский сектор, который уже пострадал в предыдущую сессию из-за разочаровывающего отчета швейцарского UBS.

Акции европейских ритейлеров между тем торгуются на положительной территории. Цена бумаг Carrefour и Ahold Delhaize выросла на 5,7 и 2,7 процента соответственно после выхода финансовых отчетов компаний.