Акции Европы достигли пиков начала декабря за счет надежд на торговые переговоры

Европейские акции открылись ростом в пятницу и достигли максимума с начала декабря, так как возродившиеся надежды на торговые переговоры Китая и США оказали поддержку глобальным биржам, от Уолл-стрит до рынков Азии.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.21 поднялся на 0,88 процента.

Наибольший рост продемонстрировали индексы и секторы, чувствительные к ситуации в торговле. Автомобильный сектор укрепился на 1,18 процента, а немецкий индекс DAX набрал 0,95 процента.

Акции Telecom Italia просели на 8,68 процента, так как компания сообщила, что может отчитаться о снижении годовой органической базовой прибыли примерно на 5 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Предупреждение о снижении прибыли Ryanair также встревожило инвесторов и привело к падению бумаг компании на 2,46 процента. Акции ее конкурента, easyJet, снизились на 1,88 процента.

Бумаги Casino выросли на 2,9 процента, так как трейдеры и аналитики сказали, что продажи ритейлера в четвертом квартале указывают на устойчивость результатов компании к последствиям антиправительственных протестов во Франции.