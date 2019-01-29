Европейские индексы растут за счет энергокомпаний, потребсектора

Европейские фондовые индексы выросли в начале торгов вторника благодаря спросу инвесторов на акции, которые считаются безопасными в периоды экономической неопределенности, после разочаровывающих прогнозов ряда американских компаний и на фоне сохраняющегося беспокойства о торговых разногласиях.

При этом инвесторы сторонились акций, динамика которых зависит от торгового спора США и Китая, а бумаги SAP, крупнейшей по рыночной капитализации технологической компании Европы, оказались под давлением после публикации компанией финансовых результатов.

Панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,45 процента к 12.00, в лидерах роста - акции энергокомпаний и производителей предметов личного пользования и повседневного спроса. Британский индекс FTSE 100 подскочил на 0,9 процента в преддверии голосования поправок к плану Brexit в парламенте.

Немецкий индекс DAX, компоненты которого особенно чувствительны к ситуации в Китае, снизился на 0,1 процента, поскольку разочаровывающие прогнозы таких компаний, как Caterpillar, Whirlpool и Nvidia, усилили опасения о замедлении китайской экономики.

Давление на настроения инвесторов также оказала новость о том, что США предъявили уголовные обвинения китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, всего за несколько дней до нового раунда торговых переговоров Вашингтона и Пекина, призванных разрешить затянувшийся спор двух стран.