Рынки акций Европы достигли двухмесячного пика благодаря ралли техсектора

Европейские фондовые рынки в пятницу достигли максимальной отметки примерно за два месяца, поскольку оптимистичные отчеты ряда американских компаний усилили спрос инвесторов на акции технологического сектора, хотя новости о замедлении роста выручки Vodafone оказали давление на телекоммуникационный сектор.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,8 процента к 12.15 и может завершить четвертую неделю подряд в плюсе.

Немецкий индекс DAX оказался в лидерах роста, тогда как британский FTSE 100 показывает динамику хуже рынка из-за укрепления фунта стерлингов.

Индекс технологического сектора достиг максимума с 11 ноября благодаря публикации лучших, чем ожидалось, финансовых результатов американских производителей микросхем. При этом инвесторы проигнорировали предупреждение о снижении прибыли и продаж Intel и не оправдавшие ожиданий продажи компании в четвертом квартале.

Компании Xilinx Inc и Lam Research Corp опубликовали квартальные результаты, которые превзошли прогнозы аналитиков, а Texas Instruments Inc отчиталась о лучшей, чем ожидалось прибыли.

Индекс телекоммуникационного сектора - единственный из отраслевых индексов, который торгуется в красной зоне после разочаровывающих отчетов Vodafone и скандинавской телекоммуникационной группы Telia.

Акции Vodafone подешевели на 1,2 процента, коснувшись минимальной отметки примерно за девять лет, так как второй по величине в мире оператор сотовой связи сообщил о замедлении роста выручки в третьем квартале из-за ценовой конкуренции в Испании и замедления в ЮАР.

Бумаги Telia потеряли в цене 3,8 процента, оказавшись в лидерах падения среди компонентов STOXX 600 после публикации не оправдавших ожидания результатов. В то же время акции Ericsson подорожали на 2,4 процента, поскольку шведский производитель телекоммуникационного оборудования отчитался о превысивших прогнозы результатах за четвертый квартал и сообщил, что приближается к достижению финансовых целей благодаря росту спроса на устройства для сетей 5G.