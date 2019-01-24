Акции Европы разнонаправленны, результаты STMicro оказали рынку поддержку ВР

Европейские рынки акций начали торги четверга разнонаправленной динамикой. Превзошедшие ожидания результаты производителя микросхем STMicro стимулировали рост технологического сектора, в то время как подешевевшая нефть оказала на рынок давление.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.57 вырос на 0,22 процента, немецкий DAX поднялся на 0,2 процента, британский FTSE 100 снизился на 0,17 процента.

Бумаги производителя чипов STMicroelectronics подскочили на 7,2 процента, так как компания отчиталась о марже прибыли в четвертом квартале, слегка превзошедшей целевые показатели.

Технологический сектор вырос на 1,52 процента.

Акции AMS, Siltronic, Infineon, ASML набрали от 3,6 до 7,9 процента.

В то же время разочаровывающие результаты ряда компаний ударили по их акциям.

Акции Novozymes снизились на 3,44 процента, так как финансовый директор датской фармацевтической компании сказал, что показатели компании на ближневосточных рынках, вероятно, останутся слабыми в 2019 году.

Бумаги Tod’s подешевели на 6,64 процента, поскольку итальянский бренд одежды отчитался о снижении сопоставимых продаж в 2018 году на 3 процента.