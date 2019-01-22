Рынки акций Европы в минусе из-за UBS, беспокойства о мировом росте

Европейские рынки акций начали торги вторника на отрицательной территории на фоне беспокойства инвесторов о росте мировой экономики и публикации разочаровывающего отчета UBS, толкнувшего вниз акции банковского сектора.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.55 опустился на 0,1 процента, при этом фондовые биржи по всей Европе несут потери на фоне сохраняющегося неприятия риска после выхода новой порции корпоративных отчетов.

Цены на нефть, азиатские биржи и фьючерсы на американские фондовые индексы также снизились, после того как Международный валютный фонд ухудшил прогнозы глобального роста, а опрос руководителей компаний по всему миру указал на усиление пессимизма лидеров деловых кругов на старте Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Акции UBS подешевели на 4,4 процента, так как квартальный отчет швейцарского банка вызвал тревогу в секторе, пытающемся восстановиться после катастрофического 2018 года, в ходе которого он потерял около 30 процентов своей стоимости.

Худшую динамику среди компонентов STOXX 600 показывают акции британского онлайн-трейдера IG Group, потерявшие 7,2 процента, после того как компания отчиталась о падении прибыли на фоне ужесточения регулирования.

В то же время бумаги немецкого модного дома Hugo Boss подорожали на 4,2 процента, поскольку компания спрогнозировала улучшение показателей в текущем году, зафиксировав ускорение темпов роста продаж в конце 2018 года.