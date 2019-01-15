Рынки акций Европы в плюсе на фоне сигналов Китая о новых стимулах

Европейские фондовые рынки укрепились во вторник, после того как Китай сигнализировал о новых мерах стимулирования, чтобы смягчить удар от торговой войны с США.

Новость оказала поддержку чувствительным к ситуации в торговле технологическому, горнорудному и автомобильному секторам.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.30 вырос на 0,60 процента, а индекс DAX - на 0,61 процента. Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,5 процента.

Поддержку автосектору также оказали оптимистичные результаты производителя Peugeot, PSA Group.

Бумаги компании выросли на 1,37 процента, а в начале торгов дорожали на 2,3 процента, достигнув максимума с середины ноября на фоне сообщения о рекордных продажах в 2018 году.

Акции производителя шоколада Lindt & Spruengli подешевели на 3,07 процента, после того как компания отчиталась о росте продаж на 5,1 процента в 2018 году, что совпало с целевым показателем, однако подчеркнула, что рыночные условия остаются “очень трудными”.