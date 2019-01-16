Последнее обновление: 16.01.2019 13:31

Британский рынок акций отстает от других европейских площадок после провала сделки о Brexit

Фондовый рынок Великобритании снижается в среду, показывая динамику хуже других европейских бирж, после тяжелого поражения премьер-министра Терезы Мэй на голосовании предложенной ею сделки о Brexit в парламенте.

Перед лицом политической неопределенности инвесторы сосредоточили внимание на финансовых отчетах компаний и новостях о слияниях и поглощениях.

Провал соглашения о Brexit был в основном заложен в цены, но его масштаб стал неожиданностью. Количество депутатов, проголосовавших против сделки, более чем вдвое превысило число ее сторонников - 432 против 202, - что стало крупнейшим поражением правительства в современной истории и спровоцировало жесточайший политический кризис за последние полвека.

Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,2 процента к 12.15 МСК, тогда как индекс акций еврозоны вырос на 0,2 процента.

Давление на рынок Великобритании оказало снижение акций транснациональных компаний-экспортеров, таких как Unilever и Diageo, на фоне укрепления фунта стерлингов.

Бумаги банков в наибольшей степени содействовали росту европейских индексов, так как инвесторы рассчитывают, что вероятность разрушительного Brexit без заключения сделки уменьшилась после парламентского голосования.

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