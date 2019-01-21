Рынки акций Европы отошли от пиков 6 недель после данных о ВВП Китая

Европейские акции в понедельник отошли от максимумов шести недель, поскольку данные о ВВП Китая в четвертом квартале подтвердили замедление роста второй по величине экономики мира.

Рост ВВП Китая в четвертом квартале был самым слабым со времен мирового финансового кризиса, замедлившись до 6,4 процента в годовом исчислении, как и ожидалось, по сравнению с 6,5 процента в третьем квартале, сообщило Национальное бюро статистики в понедельник.

За весь 2018 год экономика Китая расширилась на 6,6 процента, показав самый медленный годовой прирост с 1990 года.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.45 снизился на 0,27 процента, немецкий индекс DAX опустился на 0,39 процента, а британский FTSE 100 прибавил 0,15 процента.

Объемы торгов в понедельник, вероятно, будут невысокими, поскольку американские фондовые рынки закрыты по случаю Дня Мартина Лютера Кинга, однако инвесторы следят за новостями компаний.

Акции немецкой Henkel подешевели на 4,41 процента, так как производитель порошка Persil и шампуней Schwarzkopf объявил об увеличении инвестиций в новые бренды, маркетинг и переход на цифровые технологии.

Бумаги Wienerberger снизились на 0,7 процента, несмотря на то, что крупнейший в мире производитель кирпича повысил дивиденды.

Акции Just Eat опустились на 1 процент, поскольку компания, осуществляющая доставку еды, объявила об отставке своего генерального директора.