Рынки акций Европы снижаются в начале насыщенной событиями недели

Европейские фондовые рынки открыли торги понедельника снижением, поскольку оптимизм относительно прекращения частичной приостановки работы правительства США отошел на второй план и инвесторы приготовились к насыщенной событиями неделе.

На этой неделе настроения рынков будут определяться, в частности, голосованием Brexit, торговыми переговорами между США и Китаем и заседанием ФРС, посвященном вопросам денежно-кредитной политики.

К 12.00 панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,45 процента, при этом большинство бирж и секторов торгуются в красной зоне на фоне новостей о том, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в декабре снизилась второй месяц подряд.

Кроме того, ряд корпоративных новостей спровоцировал продажи в бумагах отдельных эмитентов.

Акции немецкой MorphoSys подешевели на 5,5 процента, оказавшись в лидерах падения среди компонентов STOXX, после того как суд США вынес постановление по иску против Janssen Biotech and Genmab A/S о недействительности трех патентов.

Акции Alstom потеряли в цене 2,4 процента, после того как французская группа и немецкая Siemens предложили новые уступки Еврокомиссии, чтобы добиться одобрения их слияния.

Растут акции британского онлайн-супермаркета Ocado и Marks & Spencer, которые сообщили, что ведут переговоры о сотрудничестве для запуска службы доставки продуктов питания.