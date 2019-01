Уолл-стрит выросла благодаря Netflix и Китаю, несмотря на провал сделки о Brexit

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов вторника вслед за акциями технологических и интернет-компаний благодаря планам Netflix Inc повысить стоимость подписки в США и надеждам на новые меры стимулирования экономики Китая, усилившие аппетит инвесторов к риску.

Акции Netflix подскочили на 6,5 процента, после того как стриминговый сервис сообщил подписчикам о повышении тарифов в США. Бумаги других интернет-компаний, включая Alphabet Inc, Amazon.com Inc и Apple Inc, также подорожали на фоне объявления Netflix.

Индекс сектора коммуникационных услуг S&P 500, в состав которого входят акции Netflix и Alphabet, вырос на 1,7 процента. Индекс технологического сектора S&P 500 прибавил 1,5 процента.

Поддержку рынку также оказали сигналы Китая о введении новых стимулирующих мер в ближайшее время, позволившие ослабить беспокойство о замедлении роста во второй по величине экономике мира.

Основные индексы Уолл-стрит растеряли часть преимущества, после того как британские законодатели подавляющим большинством голосов отклонили предложенную премьером Терезой Мэй сделку о Brexit.

Тем не менее S&P 500 и Nasdaq завершили торги вблизи сессионных максимумов.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones вырос на 0,65 процента до 24.065,59 пункта, индекс S&P 500 - на 1,07 процента до 2.610,3 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,71 процента до 7.023,83 пункта.