Оптимистичные отчеты банков отправили Уолл-стрит на месячные максимумы

Основные индексы Уолл-стрит достигли месячных максимумов по итогам торгов среды на фоне улучшения настроений инвесторов благодаря хорошей отчетности Bank of America Corp и Goldman Sachs Group Inc.

Акции Goldman Sachs подскочили на 9,5 процента, оказав наибольшую поддержку индексу Dow, после того как банк сообщил о превысивших ожидания квартальных прибыли и выручке. Бумаги банка показали сильнейший однодневный рост в процентном выражении примерно за десять лет.

Акции Bank of America Corp подорожали на 7,2 процента, так как второй по величине банк США отчитался о превысившем прогнозы росте квартальной прибыли за счет увеличения кредитного портфеля. Его бумаги показали максимальный однодневный рост в процентном выражении за шесть с половиной лет.

В результате индекс финансового сектора S&P 500 поднялся на 2,2 процента, оказавшись в лидерах роста среди основных отраслевых индексов S&P. Субиндекс банковского сектора S&P прибавил 2,7 процента.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones вырос на 0,59 процента до 24.207,16 пункта, индекс S&P 500 - на 0,22 процента до 2.616,1 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,15 процента до 7.034,69 пункта.