Уолл-стрит снизилась из-за слабой торговой статистики КНР

Акции США снизились в понедельник, поскольку резкое сокращение китайского экспорта усилило страхи о замедлении глобальной экономики и заставило инвесторов соблюдать осторожность на фоне начала сезона отчетности.

Вышедшие в понедельник данные показали, что экспорт из Китая в декабре неожиданно сократился максимально за два года, в то время как импорт также снизился.

Акции производителей микросхем, значительная часть выручки которых приходится на Китай, снизились, а техсектор потерял 0,9 процента.

Индекс Dow Jones снизился на 0,36 процента до 23.909,84 пункта, индекс S&P 500 - на 0,53 процента до 2.582,61 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,94 процента до 6.905,92 пункта.

Акции Citigroup Inc выросли на 4 процента после того, как банк отчитался о превысившей прогнозы квартальной прибыли. Финансовый сектор S&P прибавил 0,7 процента.

JPMorgan Chase & Co и Wells Fargo & Co отчитаются о финансовых результатах во вторник.

Бумаги PG&E Corp упали на 52,4 процента из-за планов энергокомпании объявить о банкротстве всего бизнеса.