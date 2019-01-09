Уолл-стрит достигла 3-недельного пика благодаря Apple и Facebook

Индекс S&P 500 подскочил до трехнедельного пика во вторник на фоне подъема акций Apple, Amazon, Facebook и бумаг промышленных компаний благодаря надеждам на заключение США и Китаем соглашения для завершения торговой войны.

США и Китай неожиданно объявили о продлении торговых переговоры в Пекине. Чиновники обеих стран выражают оптимизм относительно переговоров, президент США Дональд Трамп также сказал, что они проходят успешно.

Зависимый от ситуации в торговле промышленный сектор вырос на 1,41 процента. Акции Boeing Co прибавили 3,79 процента после того, как компания сообщила, что поставила рекордные 806 самолетов в 2018 году.

Акции Apple Inc прибавили 1,91 процента.

Сектор коммуникационных услуг вырос на 1,58 процента. Бумаги Facebook Inc прибавили 3,25 процента после того, как JPMorgan сообщил, что результаты компании в 2019 году, скорее всего, окажутся лучше прогнозов.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 1,09 процента до 23.787,45 пункта, индекс S&P 500 - на 0,97 процента до 2.574,41 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,08 процента до 6.897,00 пункта.