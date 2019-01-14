Неделя на Уолл-стрит: Снижение прогнозов прибыли может создать основу для роста акций

С приближением сезона отчетности у тревог вокруг фондового рынка может открыться положительная сторона: динамика акций значительно улучшается при падении ожиданий о прибыли компаний, а они в последнее время рушатся.

Старт сезону отчетности в конце недели традиционно дадут ведущие банки США.

Инвесторы ждут плохих известий на фоне недавних предупреждений о квартальных результатах со стороны крупных компаний. Резкое снижение прогноза выручки Apple усилило страхи некоторых аналитиков о возможной рецессии прибыли компаний в 2019 году, то есть о ее снижении на протяжении как минимум двух кварталов кряду.

“Одним из ключевых результатов декабрьской распродажи стало то, что рынок заложил в прогнозы существенно более низкие ожидания на 2019 год. В результате инвесторы будут в какой-то степени более снисходительны к компаниям, которые не дотянут до прогнозов или будут несколько осторожны в своих прогнозах, потому что теперь они к этому готовы”, - сказала Лиза Шалетт из Morgan Stanley Wealth Management в Нью-Йорке.

Так, акции GM в пятницу выросли более чем на 9 процентов после сообщения компании о том, что ее прибыль превысит предыдущий прогноз.

При этом аналитики Уолл-стрит прогнозировали 12-процентное снижение прибыли автопроизводителя с конца октября, а бумаги компании в 2018 году подешевели более чем на 20 процентов.

“Настроения аналитиков вряд ли могут стать еще хуже, чем сейчас, так что, если мы начнем наблюдать положительную реакцию компаний на результаты в начале, это создаст основу для благоприятного сезона отчетности”, - сообщили аналитики Bespoke Investment Group.

Инвесторы также будут следить за комментариями руководителей компаний относительно спроса в Китае.

Apple при снижении прогноза продаж в завершившемся в декабре квартале сослалась именно на ослабление продаж iPhone в КНР.