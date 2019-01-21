Неделя на Уолл-стрит: Отчеты техкомпаний позволят оценить влияние китайских рисков

Производитель микросхем Intel Corp преимущественно действует за пределами связанного с Apple сегмента, и именно поэтому инвесторам так важно, что скажет компания о бизнесе на крайне значимом для нее китайском рынке в отчете, который выйдет на этой неделе.

Apple в январе потрясла глобальные рынки, впервые за 15 лет снизив прогноз выручки и связав это с такими факторами, как торговый спор Китая и США и замедление экономики КНР.

Квартальные отчеты Intel, Texas Instruments и других производителей микросхем, а также автопроизводителя Ford Motor Co прольют свет на то, было ли объяснение Apple попыткой оправдать собственные проблемы, или указанием на усиление сдерживающих факторов, возникших перед фирмами, значительная доля продаж которых приходится на Китай.

“Они должны дать нам весомое указание на то, что происходит в Китае, помимо (рынка) смартфонов, поскольку Texas Instruments преимущественно работает в промышленном и автомобильном секторе, Intel - в сегменте ПК и серверов, и на них не влияет ситуация со смартфонами Apple”, - сказал Дэниэл Морган, портфельный менеджер из Synovus Trust Company в Атланте.

На Китай приходится почти четверть выручки Intel, в то время как на микросхемы для iPhone - лишь небольшая часть бизнеса.

Texas Instruments и еще один производитель микросхем Xilinx отчитаются о финансовых результатах в среду, а Intel - в четверг. Инвесторы внимательно проанализируют, что именно эти компании скажут о влиянии на спрос на их продукцию торгового спора Китая и США и замедления экономики КНР.

В среду квартальный отчет также опубликует Ford. Результаты должны пролить свет на прогресс в попытках автопроизводителя остановить падение продаж в Китае - на крупнейшем автомобильном рынке мира.

В понедельник американские рынки закрыты по случаю Дня Мартина Лютера Кинга.