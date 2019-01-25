Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли, Dow снизился из-за беспокойства о торговле

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги четверга на положительной территории, в то время как Dow незначительно снизился, поскольку сохраняющееся беспокойство о замедлении роста глобальной экономики и торговых противоречиях США и Китая свело на нет оптимизм в отношении отчетов компаний.

Прибыль компаний в четвертом квартале в целом показывает положительную динамику, но слова министра торговли США Уилбура Росса о том, что США и Китай очень далеки от заключения торгового соглашения, ухудшили настроения инвесторов.

Росту индекса Nasdaq способствовали результаты производителей микросхем. Квартальные отчеты Xilinx Inc и Lam Research Corp превзошли прогнозы.

Авиакомпании American Airlines Group Inc, Southwest Airlines Co и JetBlue Airways Corp также отчитались о квартальных результатах, превзошедших ожидания.

Индекс акций авиакомпаний, входящих в S&P 500, набрал 3,3 процента.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,09 процента до 24.553,24 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,14 процента до 2.642,33 пункта, индекс Nasdaq Composite набрал 0,68 процента, поднявшись до 7.073,46 пункта.

Акции Textron Inc подскочили на 5,6 процента, так как компания отчиталась о прибыли, превысившей ожидания, и спрогнозировала более высокую, чем ожидалось, прибыль в 2019 году.