Уолл-стрит продолжила ралли благодаря акциям производителей чипов

Уолл-стрит выросла четвертую сессию подряд в среду при поддержке акций Apple, производителей микросхем и других бумаг, динамика которых чувствительна к изменению ситуации в торговле, на фоне признаков прогресса в переговорах США и Китая.

Поддержку настроениям также оказали хорошие данные о занятости в США и новые указания на то, что Федрезерв не спешит повышать процентные ставки.

Согласно протоколу декабрьского заседания ФРС, опубликованному в среду, несколько чиновников регулятора сказали, что готовы подождать с дальнейшим ужесточением политики, а некоторые не поддержали решение о повышении ставок.

Китай пообещал приобрести у США “значительный объем” сельскохозяйственных, энергетических и промышленных товаров и услуг, сообщила канцелярия торгового представителя США по итогам переговоров в Пекине.

Индекс технологического сектора S&P вырос на 1,50 процента, при этом акции Apple Inc подорожали на 1,70 процента, несмотря на сообщение газеты Nikkei о том, что компания понизила план производства трех новых моделей iPhone в январе-марте.

Филадельфийский индекс полупроводников прибавил 2,52процента.

Акции Boeing Co, подорожали на 0,97 процента, а индекс промышленного сектора S&P вырос на 0,63 процента.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones вырос на 0,39 процента до 23.879,12 пункта, индекс S&P 500 - на 0,41 процента до 2.584,96 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,87 процента до 6.957,08 пункта.