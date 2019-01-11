Последнее обновление: 11.01.2019 16:20

Уолл-стрит выросла пятую сессию подряд, несмотря на падение акций ритейлеров

Уолл-стрит в четверг продолжила ралли, завершив в плюсе пятую сессию подряд, при этом торги были весьма волатильными на фоне неоднозначных комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, а снижение прогноза продаж Macy’s ударило по акциям ритейлеров.

Пауэлл присоединился к мнению других представителей ФРС, заявив, что регулятор не будет спешить с повышением процентных ставок. В то же время основные индексы ушли на отрицательную территорию, после того как Пауэлл сказал, что баланс центробанка будет “значительно меньше”, и выразил обеспокоенность размером госдолга США.

Финансовые отчеты Macy’s и American Airlines усилили тревоги инвесторов по поводу замедления роста корпоративной прибыли.

Акции Macy’s Inc подешевели на 17,69 процента, оказав давление на бумаги других ритейлеров, после того как оператор сети универмагов ухудшил годовой прогноз продаж в сопоставимых магазинах из-за слабого спроса в середине декабря.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones вырос на 0,51 процента до 24.001,92 пункта, индекс S&P 500 - на 0,45 процента до 2.596,63 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,42 процента до 6.986,07 пункта.

Индекс промышленного сектора, динамика которого чувствительна к изменению ситуации в торговле, поднялся на 1,44процента благодаря акциями Boeing Co, которые подорожали на 2,55 процента.

Бумаги American Airlines Group Inc подешевели на 4,13 процента, после того как крупнейший авиаперевозчик США снизил прогнозы прибыли и выручки за четвертый квартал. Это оказало давление на акции других авиакомпаний.

Десять из 11 основных отраслевых индексов S&P завершили торги в плюсе во главе с индексом сектора недвижимости, прибавившим 1,55 процента. Индекс сектора второстепенных товаров и услуг снизился на 0,23 процента.

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