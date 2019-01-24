Уолл-стрит выросла за счет оптимистичных отчетов компаний

Американский фондовый рынок немного вырос по итогам торгов среды после выхода оптимистичных отчетов ряда компаний, однако подъем котировок ограничило сохраняющееся беспокойство по поводу торговой напряженности и частичной приостановки работы правительства США.

Все три основных фондовых индекса закрылись на положительной территории, при этом индекс “голубых фишек” Dow Jones показал наиболее существенный рост благодаря хорошим квартальным результатам International Business Machines, Procter & Gamble Co и United Technologies.

Настроение инвесторам подпортили сообщения о том, что лидеры деловых кругов, собравшиеся на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, теряют доверие к политике президента Дональда Трампа, которая привела к торговому противостоянию США и Китая.

В Вашингтоне сохраняется неопределенность из-за частичной приостановки работы федерального правительства, которая стала самой длительной в истории страны.

Акции IBM оказали наибольшую поддержку Dow, прибавив 8,5 процента, после того как компания отчиталась о превысившей прогнозы квартальной прибыли и спрогнозировала прибыль в 2019 году выше ожиданий аналитиков.

Бумаги Procter & Gamble Co подорожали на 4,9 процента, так как квартальные выручка и прибыль компании превысили прогнозы аналитиков благодаря повышению цен и хорошему спросу на ее продукты.

Акции United Technologies Corp прибавили 5,4 процента, поскольку компания отчиталась о превысившей прогнозы прибыли в четвертом квартале и спрогнозировала прибыль в 2019 году выше ожиданий.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones вырос на 0,7 процента до 24.575,62 пункта, индекс S&P 500 - на 0,22 процента до 2.638,7 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,08 процента до 7.025,77 пункта.