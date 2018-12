Рынок акций Японии достиг недельного пика на фоне ослабления торговой напряженности

Японский фондовый рынок коснулся недельного максимума в четверг благодаря признакам ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая, тогда как акции технологических компаний подорожали на фоне ралли американских аналогов.

Фондовый индекс Nikkei завершил день на отметке 21.816,19 пункта, на 0,99 процента выше уровня предыдущего закрытия. В ходе торгов индекс поднимался до 21.871,34 пункта, максимума с 5 декабря.

Мировые рынки акций упали в начале этой недели на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу торговых отношений США и Китая. Но в последние дни инвесторы стали постепенно возвращаться в рискованные активы благодаря наблюдающемуся прогрессу в переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китайские государственные компании закупили американские соевые бобы в объеме более 1,5 миллиона тонн, сообщил Рейтер в среду. Это первая для Пекина крупная закупка соевых бобов из США более чем за полгода, что свидетельствует об ослаблении напряженности между двумя странами.

Акции японских технологических компаний укрепили позиции вслед за ростом американского индекса технологического сектора S&P накануне.

Цена бумаг Panasonic Corp поднялась на 1,5 процента, Rohm Co - на 2,2 процента, а Canon Inc - на 1,1 процента.

Бумаги компаний, которые получают значительную часть выручки от продаж в Китае, также подорожали. Акции Komatsu Ltd прибавили в цене 2,4 процента, Fanuc Ltd - 1,4 процента, а Shiseido Co - 1,1 процента.

Акции Takeda Pharmaceutical Co подскочили на 7 процентов на фоне повышения их рейтинга аналитиками Tokai Tokyo Research Institute.

Более широкий индекс прибавил 0,62 процента, закрывшись на отметке 1.616,65 пункта.