Индекс Nikkei вырос благодаря горнорудному и нефтяному сектору

Японский индекс Nikkei завершил торги вторника небольшим подъемом за счет роста сырьевых акций после решения Вашингтона о введении полного запрета на импорт иранской нефти, в то время как бумаги Fast Retailing и Yaskawa Electric подешевели из-за фиксации прибыли.

Цены на нефть обновили максимумы 2019 года во вторник после того, как Вашингтон объявил, что все освобождения от запрета на покупку иранской нефти, ранее предоставленные восьми странам, прекратят действовать к маю.

Индекс Nikkei 225 поднялся на 0,2 процента и закрылся на отметке 22.259,74 пункта, недалеко от максимума четырех с половиной месяцев в 22.345,19 пункта, зафиксированного на прошлой неделе.

Горнорудный и нефтяной секторы выросли на 2,5 процента и 1,3 процента соответственно.

Акции Inpex Corp выросли на 2,8 процента, Japan Petroleum Exploration Co - на 1,3 процента, а Idemitsu Kosan - на 1,7 процента.

Бумаги индексного тяжеловеса Fast Retailing подешевели на 1,8 процента, а акции Yaskawa Electric - на 2,9 процента.

Акции производителя электродвигателей Nidec завершили сессию снижением на 0,4 процента.

Бумаги Chubu Electric Power выросли на 1,3 процента, Daiichi Sankyo - на 2,6 процента, West Japan Railway - на 1,7 процента. Более широкий индекс Topix прибавил 0,3 процента до 1.622,97 пункта.