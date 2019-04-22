Японские акции выросли, бумаги Mitsubishi подешевели после предупреждения о списании

Японский индекс Nikkei вырос по итогам волатильной сессии понедельника, в то время как акции Mitsubishi UFJ Financial Group показали динамику хуже рынка на фоне сообщения о том, что компания отразит списание в балансе по итогам финансового года.

Nikkei вырос на 0,1 процента до 22.217,90 пункта.

Акции Mitsubishi UFJ снизились на 0,9 процента после того, как газета Nikkei сообщила, что банк отразит в балансе списание в размере 100 миллиардов иен ($893,34 миллиона) по итогам завершившегося в марте финансового года, но сохранит прогноз годовой прибыли.

Акции Shima Seiki снизились на 1,7 процента, а бумаги Daiwa House повысились на 6,8 процента.

Ряд мировых рынков в понедельник закрыт по случаю Пасхи.

“Рынок учел в цене позитивные новости (из Китая) и ждет другого сильного сигнала”, - сказал Сёго Маекава, стратег глобального рынка в JPMorgan Asset Management.

Инвесторы ждут 26 апреля, когда о финансовых результатах отчитается целый ряд японских компаний.