Nikkei закрылся на минимуме с марта из-за беспокойства о росте экономики

Японский фондовый индекс Nikkei завершил торги вторника на минимуме почти за девять месяцев, поскольку опасения за рост мировой экономики оказали давление на акции финансовых и циклических компаний, а неопределенность вокруг торговой сделки США и Японии ударила по бумагам автопроизводителей.

Nikkei снизился на 0,3 процента до 21.148,02 пункта, минимума закрытия с конца марта.

Более широкий индекс Topix потерял 0,9 процента, закрывшись на отметке 1.575,31 пункта, минимуме с мая 2017 года.

Динамику хуже рынка показали акции финансового сектора, подешевевшие на фоне распродажи мировых аналогов, таких как Citigroup и Bank of America, поскольку неопределенность вокруг выхода Великобритании из Евросоюза заставила инвесторов тревожиться о росте мировой экономики.

Бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group упали в цене на 2,0 процента, а Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,6 процента.

Акции циклических секторов, в частности бумаги производителей электроники и компонентов, также подешевели. Акции Sharp Corp снизилась на 4,4 процента до минимума с сентября 2016 года, бумаги Murata Manufacturing потеряли 1,3 процента, а TDK Corp - 2,3 процента.

Акции автомобильных компаний подешевели после того, как автопроизводители и профсоюзы из Детройта потребовали включить в торговую сделку США с Японией четкие положения о борьбе с валютными манипуляциями, а также обеспечить открытие японского авторынка, прежде чем снижать пошлины на автомобили.

Бумаги Nissan Motor упали на 3,1 процента, а Subaru Corp - на 2,4 процента.