Nikkei закрыл сессию снижением на фоне разочаровывающих данных из КНР

Японский индекс Nikkei резко снизился в пятницу под давлением бумаг SoftBank и других компаний с высокой капитализацией, а также вызывающих беспокойство экономических показателей в Китае и Японии.

Nikkei потерял 2,0 процента, опустившись до 21.374,83 пункта. За предыдущие два дня индекс набрал 3,2 процента.

За неделю Nikkei снизился на 1,4 процента.

Темпы роста розничных продаж в Китае в ноябре оказались самыми медленными с 2003 года, а подъем промпроизводства - минимальным почти за три года на фоне продолжающегося ослабления экономики КНР, которое может заставить Пекин ускорить урегулирование торгового спора с США.

Бумаги SoftBank Group Corp подешевели на 4,6 процента, Fanuc - на 3,2 процента, а Tokyo Electron - на 5,5 процента.

Трейдеры ожидают, что торговые противоречия США и Китая продолжат оказывать давление на рынок. Это привело к снижению акций циклических секторов, в том числе бумаг технологических компаний и производителей оборудования. Акции Advantest Corp опустились на 2,7 процента, TDK Corp - на 2,0 процента, а Kyocera Corp - на 2,5 процента.

Более широкий индекс Topix снизился на 1,5 процента до 1.592,16 пункта.