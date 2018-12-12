Nikkei показал рекордный за месяц однодневный подъем на фоне ослабления тревог о торговле

Японский индекс Nikkei в среду продемонстрировал максимальный более чем за месяц однодневный прирост на фоне восстановления аппетита инвесторов к риску за счет оптимизма в отношении торговых связей Китая и США.

Президент США Дональд Трамп сказал в интервью Рейтер во вторник, что Китай закупает “огромный объем” американских соевых бобов и что торговые переговоры с Пекином продолжаются в формате телефонных бесед, при этом чиновники из США и Китая, вероятно, проведут еще несколько встреч.

Индекс Nikkei вырос на 2,2 процента до 21.602,75 пункта, показав максимальный однодневный подъем с начала ноября. По итогам предыдущих торгов индекс достиг минимума с марта.

Улучшению настроений инвесторов также способствовала новость о том, что суд Канады во вторник освободил под залог главного финансового директора Huawei Technologies Мэн Ванчжоу спустя 10 дней после ее задержания в Ванкувере по запросу США.

Все 33 субсектора Topix закрылись на положительной территории. Инвесторы скупали бумаги циклических секторов, подвергавшихся давлению в последнее время, в том числе акции производителей автомобилей, машинного оборудования и электронных комплектующих.

Акции Honda Motor подорожали на 2 процента, Komatsu Ltd - на 2,2 процента, TDK Corp - на 2,5 процента, а Yaskawa Electric - на 2,1 процента.

Технологический сектор также укрепился. Бумаги Advantest Corp выросли на 2,5 процента, а Hitachi Ltd - на 3,1 процента.

Более широкий индекс Topix набрал 2 процента, закрывшись на отметке 1.606,61 пункта.