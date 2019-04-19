Последнее обновление: 19.04.2019 16:49

Nikkei продолжает расти 3-ю неделю подряд, акции Nintendo подскочили на 14%

Японский индекс Nikkei вырос благодаря спросу инвесторов на циклические акции, в то время как бумаги японского производителя видеоигр Nintendo подскочили на 14 процентов после того, как он получил разрешение продавать консоли Switch в Китае.

Индекс Nikkei вырос на 0,5 процента до 22.200,56 пункта. За неделю индекс увеличился на 1,5 процента, продолжив трехнедельный подъем.

Китайская компания Tencent получила разрешение продавать консоли Nintendo Switch в Китае, крупнейшем рынке видеоигр в мире.

Аппетит к риску был подкреплен быстрым ростом на рынках США, вызванным хорошими макроэкономическими показателями. Акции промышленных компаний поднялись на фоне сообщений Министерства торговли Китая о прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Пекином.

Китайская экономика расширилась на 6,4 процента в первом квартале, несмотря на ожидания замедления, благодаря резкому скачку промпроизводства и признакам улучшения потребительского спроса. Однако аналитики предупредили, что об устойчивом восстановлении ВВП Китая говорить слишком рано.

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