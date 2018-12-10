Последнее обновление: 10.12.2018 14:50

Nikkei упал до минимума 6 недель из-за тревог о росте экономики, торговой напряженности

Японский фондовый рынок упал до шестинедельного минимума по итогам торгов понедельника на фоне ухудшения настроений инвесторов после выхода данных о более существенном, чем ожидалось, сокращении ВВП Японии в третьем квартале и резкой распродажи на Уолл-стрит.

Напряженность в торговых отношениях между Китаем и США продолжила оказывать давление на мировые фондовые рынки, толкнув индекс Nikkei вниз на 2,1 процента до 21.219,50 пункта. Это минимальный уровень закрытия с 29 октября.

Nikkei потерял 13,2 процента с момента достижения максимума 27 лет в начале октября.

В центре внимания оказались акции Nissan Motor Co, которые подешевели на 2,9 процента к закрытию, после того как прокуратура Токио выдвинула обвинения против автоконцерна и экс-главы совета директоров компании Карлоса Гона.

Более широкий индекс Topix снизился на 1,9 процента до 1.589,81 пункта. При этом сильно пострадали акции компаний с высокой капитализацией - индекс Topix Core 30 упал до минимального уровня с апреля 2017 года.

Согласно пересмотренным данным, опубликованным в понедельник, ВВП Японии в июле-сентябре сократился на 2,5 процента в годовом выражении, что хуже первоначальной оценки снижения на уровне 1,2 процента. Экономисты в среднем прогнозировали снижение ВВП на 1,9 процента.

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