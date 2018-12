Nikkei прервал череду снижений, но торговые опасения ограничили рост

Японский фондовый индекс Nikkei завершил торги пятницы в плюсе, прервав трехдневную череду снижений, после того как американские биржевые индексы частично отыграли потери предыдущих дней.

Подъем котировок, однако, ограничили возобновившиеся опасения по поводу торгового конфликта США и Китая и осторожность инвесторов в ожидании американской трудовой статистики, которая будет опубликована позднее в пятницу.

Nikkei вырос на 0,8 процента до 21.678,68 пункта. С начала недели индекс потерял 3 процента на фоне беспокойства о замедлении роста экономики США и торговых опасений, потрясших мировые рынки акций.

Отражая осторожный настрой инвесторов, акции защитных секторов, включая потребительский сектор, сектор здравоохранения и сектор коммунальных услуг, укрепили позиции.

Бумаги японского оператора минимаркетов Familymart UNY Holdings подорожали на 3,3 процента, акции производителя товаров для рынка здравоохранения Kao Corp прибавили в цене 2,4 процента, а цена бумаг Tokyo Electric Power Co Holdings выросла на 2,6 процента.

Акции Fujitsu Ltd и NEC подорожали на 3,1 и 1,7 процента соответственно на фоне ожиданий повышения спроса на телекоммуникационное оборудование, поскольку власти Японии заявили, что планируют запретить закупки для госучреждений оборудования китайских компаний Huawei Technologies Co Ltd и ZTE Corp.

Более широкий индекс Topix поднялся на 0,61 процента, закрывшись на отметке 1.620,45 пункта.