Последнее обновление: 06.12.2018 11:25

Индекс Nikkei достиг минимума 5 недель после задержания топ-менеджера Huawei

Японский индекс Nikkei завершил торги четверга на минимуме более чем за пять недель на фоне падения акций компаний, связанных с производством чипов, после того как Канада по запросу США задержала топ-менеджера китайского технологического гиганта Huawei.

Nikkei снизился на 1,9 процента до 21.501,62 пункта - минимума с 30 октября.

Министерство юстиции Канады в среду сообщило, что главному финансовому директору Huawei Мэн Ваньчжоу грозит экстрадиция в США. Ее задержание связано с нарушением американских санкций, сообщил осведомленный источник, и грозит новым витком напряженности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина.

Акции поставщиков материалов и оборудования для производства чипов снизились: бумаги Sumco Corp, Shin-Etsu Chemical, Tokyo Electron и Advantest Corp потеряли 3,4-6,6 процента.

Акции SoftBank Group Corp, которая 19 декабря должна провести листинг своего мобильного подразделения, подешевели на 4,9 процента.

Более широкий индекс Topix снизился на 1,8 процента до 1.610,60 пункта.

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