Уолл-стрит снизилась под давлением акций техсектора и банков

Фондовый рынок США немного снизился по итогам торгов четверга на фоне падения акций технологического и финансового секторов, утратив позиции, набранные после выхода протокола ноябрьского заседания ФРС, который показал, что центробанк обсуждает возможность паузы в ужесточении денежно-кредитной политики.

Согласно протоколу, практически все члены руководства ФРС сошлись во мнении, что еще одно повышение ставок, “вероятно, будет оправдано” в скором времени, но также указали на целый ряд проблем, которые могут отрицательно повлиять на экономику. Публикация протокола подтолкнула биржевые индекс вверх, но подъем котировок ослаб ближе к концу сессии.

Днем ранее Уолл-стрит существенно выросла на фоне комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, которые были восприняты инвесторами как сигнал о скором завершении трехлетнего цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Наибольшее давление на рынок в четверг оказали акции технологических компаний - индекс технологического сектора S&P 500 упал на 0,95 процента.

Индекс финансового сектора, чувствительного к повышению ставок, снизился на 0,8 процента на фоне продолжившегося падения доходности десятилетних гособлигаций США после публикации протокола ФРС.

Акции ведущих банков США - JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Bank of America Corp, Goldman Sachs Group Inc и Morgan Stanley - подешевели на 0,8-1,8 процента.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,11 процента до 25.338,84 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,22 процента до 2.737,8 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 0,25 процента, опустившись до 7.273.08 пункта.

Пять из 11 основных отраслевых индексов S&P 500, завершили торги на отрицательной территории.