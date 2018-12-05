Уолл-стрит закрылась резким снижением из-за беспокойства об экономике, торговле

Основные индексы Уолл-стрит упали более чем на 3 процента во вторник во главе с банковским и промышленным сектором на фоне тревожных сигналов рынка облигаций о росте экономики и возобновившегося беспокойства инвесторов о глобальной торговле.

Индекс S&P 500 показал максимальный однодневный спад в процентном исчислении примерно за два месяца.

Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до минимума с середины сентября. Спред доходности 10-летних и двухлетних бондов сократился до минимальной отметки более чем за 10 лет, что является крайне важным сигналом, поскольку так называемая “инверсия” кривой доходности - ситуация, при которой доходность двухлетних облигаций становится выше доходности 10-летних бондов, - предшествовала всем рецессиям за прошедшие 50 лет.

Частичная инверсия кривой действительно произошла: доходность двухлетних и трехлетних облигаций держалась выше доходности пятилетних госбондов второй день подряд.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 3,1 процента до 25.027,07 пункта, индекс S&P 500 - на 3,24 процента до 2.700,06 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 3,8 процента до 7.158,43 пункта.

Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq будут закрыты в среду из-за общенационального траура в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, который скончался в пятницу в возрасте 94 лет.

Финансовый сектор, особенно чувствительный к волатильности рынка облигаций, просел на 4,4 процента.

Чувствительный к ситуации в торговле промышленный сектор сбавил 4,4 процента, при этом акции Boeing и Caterpillar подешевели на 4,9 и 6,9 процента соответственно.