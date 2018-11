Индекс S&P 500 вырос, но закрылся вблизи сессионного минимума

Американский фондовый индекс S&P 500 вырос в среду вслед за акциями энергетического и технологического секторов после сильной двухдневной распродажи, но рынок утратил позиции ближе к концу сессии на фоне снижения бумаг Apple в преддверии Дня благодарения в США.

Индекс Dow также отдал набранное преимущество, завершив торги почти без изменений, тогда как S&P 500 закрылся вблизи сессионных минимумов.

Беспокойство о замедлении роста мировой экономики и корпоративной прибыли в последние месяцы подорвало аппетит инвесторов к риску.

Хотя индекс технологического сектора S&P и повысился на 0,6 процента благодаря росту акций Autodesk Inc на 9,7 процента, бумаги Apple подешевели на 0,1 процента до $176,78, поднимаясь в ходе торгов вплоть до отметки $180,27.

Компания Autodesk, специализирующаяся на разработке ПО, опубликовала лучшие, чем ожидалось, результаты за третий квартал и анонсировала сделку о покупке компании PlanGrid за $875 миллионов.

Индекс энергетического сектора S&P поднялся на 1,6 процента на фоне стабилизации цен на нефть после падения на 6 процентов во вторник.

Индекс Dow Jones закрылся вблизи уровней предыдущей сессии на отметке 24.464,69 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,30 процента до 2.649,93 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 0,92 процента, поднявшись до 6.972,25 пункта.

Акции Foot Locker Inc подскочили на 14,9 процента, так как компания отчиталась о превысивших прогнозы продажах в сопоставимых магазинах, подтолкнув вверх бумаги других спортивных ритейлеров.

Подорожали и бумаги Dick’s Sporting Goods Inc, Hibbett Sports Inc и Nike Inc, поставщика Foot Locker.