Уолл-стрит выросла с приближением праздничного сезона

Фондовый рынок США восстановился в понедельник на фоне спроса на подешевешие акции после распродажи на прошлой неделе и оптимизма в отношении сезона праздничных продаж, подтолкнувшего вверх акции ритейлеров.

Индексы S&P 500 и Dow Jones прибавили примерно по 1,5 процента, а Nasdaq вырос более чем на 2 процента. Все три основных индекса показали максимальный рост в процентном выражении примерно за три недели.

Расходы потребителей в США в Киберпонедельник, как ожидается, достигли рекордного максимума на уровне $7,8 миллиарда, по данным Adobe Analytics.

Акции гиганта электронной торговли Amazon.com Inc подскочили на 5,3 процента, оказав наибольшую поддержку как индексу Nasdaq, так и индексу ритейлеров S&P, прибавившему 3,1 процента.

Цены на нефть продемонстрировали самый большой процентный рост за пять месяцев, в результате чего акции энергетического сектора повысились на 1,7 процента.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones поднялся на 1,46 процента до 24.640,24 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,55 процента до 2.673,45 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 2,06 процента, поднявшись до 7.081,85 пункта.

Все 11 основных отраслевых индекса S&P 500 завершили торги на положительной территории, при этом наибольший процентный рост показали акции сектора второстепенных товаров и услуг и технологического сектора.

Акции General Motors Inc, которая объявила в понедельник о крупной реструктуризации, подорожали на 4,8 процента.