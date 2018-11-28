Уолл-стрит отыграла потери после комментариев советника Белого дома о торговле

Американские индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average закрыли сессию вторника ростом, после того как экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в субботу станет возможностью “перевернуть страницу” в торговом конфликте.

Все три индекса Уолл-стрит отыграли потери после комментариев Кудлоу в преддверии встречи Трампа и Си после саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Акции General Motors Co подешевели на 2,5 процента, поскольку Трамп предупредил компанию о возможном снижении субсидий, после того как автопроизводитель сообщил, что закроет заводы в США и сократит несколько тысяч сотрудников.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ростом на 0,44 процента до 24.748,73 пункта, S&P 500 - на 0,33 процента до 2.682,2 пункта, а Nasdaq Composite - на 0,01 процента до 7.082,70 пункта.

Акции бюджетного авиаперевозчика Spirit Airlines Inc взлетели на 15,3 процента, так как компания повысила прогноз выручки на единицу воздушной перевозки в четвертом квартале.

Бумаги United Technologies Corp подешевели на 4,1 процента, так как компания сообщила в понедельник, что выделит три подразделения в отдельные компании.

В фокусе участников рынка в среду - выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.