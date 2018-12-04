Уолл-стрит закрылась ростом на фоне торгового перемирия США и Китая

Основные индексы Уолл-стрит резко выросли в понедельник, после того как США и Китай договорились попытаться уладить торговые разногласия, омрачавшие прогноз фондового рынка основную часть года.

Пекин и Вашингтон в субботу заключили торговое перемирие по итогам переговоров между американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Аргентине, договорившись в течение 90 дней попытаться урегулировать противоречия.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 1,13 процента до 25.826,43 пункта, индекс S&P 500 - на 1,09 процента до 2.790,37 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,51 процента до 7.441,51 пункта.

Технологический сектор, считающийся чувствительным к ситуации в торговле, набрал 2,1 процента. Акции Apple, попавшие под давление из-за беспокойства о возможном введении пошлин на iPhone, выросли на 3,1 процента.

Акции тяжеловесов промышленного сектора Boeing и Caterpillar прибавили 3,8 и 2,4 процента соответственно. Сам сектор укрепился на 1,2 процента.

Акции энергокомпаний подорожали на 2,3 процента на фоне роста цен на нефть.

Бумаги Tribune Media Co укрепились на 11,7 процента, поскольку Nexstar Media Group Inc сообщила, что договорилась о покупке расположенного в Чикаго конкурента примерно за $4,1 миллиарда, что позволит ей стать крупнейшим региональным телеоператором в США. Акции Nexstar выросли на 6,9 процента.