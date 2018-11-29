Уолл-стрит выросла на фоне "голубиной" риторики Пауэлла

Глава Федрезерва Джером Пауэлл подтолкнул вверх американский фондовый рынок в среду, заявив, что процентные ставки в США находятся “чуть ниже” уровня, который, согласно оценкам, как не тормозит, так и не стимулирует рост экономики - комментарии, которые многие инвесторы восприняли как сигнал к скорому завершению трехлетнего цикла ужесточения политики ФРС.

После выступления Пауэлла на заседании Экономического клуба Нью-Йорка индексы S&P 500 и Dow показали наибольший рост в процентном выражении за последние восемь месяцев, тогда как Nasdaq поднялся максимально более чем за месяц.

В опубликованном ранее в среду докладе ФРС, посвященном вопросам финансовой стабильности, американский центробанк предупредил, что торговая напряженность, Brexit и проблемы на развивающихся рынках могут пошатнуть финансовую систему США, где наблюдается “завышенная” стоимость активов.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones повысился на 2,5 процента до 25.366,43 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,30 процента до 2.743,78 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 2,95 процента, поднявшись до 7.291,59 пункта.

Из 11 основных отраслевых индексов S&P 500 все, за исключением сектора коммунальных услуг, завершили торги на положительной территории. Наибольший процентный рост продемонстрировали акции технологического сектора и сектора второстепенных товаров и услуг, прибавившие по 3 процента.

Капитализация компании Microsoft Corp в ходе торгов ненадолго превысила рыночную стоимость Apple Inc, но к закрытию рынка Apple вернула себе лидерство по этому показателю.

Акции Tiffany & Co подешевели на 11,8 процента, так как продажи ювелирной компании не дотянули до прогнозов на фоне более низкого, чем ожидалось, спроса со стороны китайских туристов.