Уолл-стрит закрылась в плюсе за счет техсектора; беспокойство о Brexit ограничило рост

Американские фондовые рынки закрыли волатильную сессию понедельника ростом при поддержке технологического сектора, однако акции банков существенно снизились, в то время как неопределенность в отношении выхода Великобритании из Евросоюза заставила инвесторов беспокоиться о росте глобальной экономики.

Наибольшие потери в процентном исчислении среди секторов S&P понес энергетический сектор, снизившийся на фоне падения цен на нефть.

Однако восстановление бумаг Apple Inc, похоже, подбодрило инвесторов.

Усилению глобальной неопределенности способствовало решение британского премьера Терезы Мэй в понедельник отложить запланированное голосование в парламенте относительно сделки о Brexit.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,14 процента до 24.423,26 пункта, индекс S&P 500 - на 0,18 процента до 2.637,72 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,74 процента до 7.020,52 пункта.

Восемь из 11 основных секторов S&P закрылись в плюсе. В лидерах роста - технологический сектор, набравший 1,4 процента, а также коммуникационный сектор, который вырос на 0,8 процента.

Энергетический сектор снизился на 1,6 процента - максимально среди основных секторов S&P - на фоне падения цен на нефть [O/R].

Второе наибольшее снижение продемонстрировал финансовый сектор, потерявший 1,4 процента из-за беспокойства инвесторов о последствиях замедления роста мировой экономики и изменения процентных ставок для банков. Банковский субсектор просел на 2,3 процента.

Акции Apple Inc выросли на 0,7 процента до $169,60.