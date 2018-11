Неделя на Уолл-стрит: Инвесторы оказались в эпицентре борьбы ритейлеров в праздничный сезон

Обычно инвесторы встречают данные об уверенном росте экономики с оптимизмом, однако в этот праздничный сезон они опасаются, что ритейлерам, возможно, придется пойти на существенные траты, чтобы победить в борьбе за клиентов, в результате чего акционеры останутся ни с чем.

Масштабные скидки - привычное дело для праздничного периода, однако в этом году он также характеризуется жесткой конкуренцией на рынке электронной торговли. Так, Amazon.com Inc и Target Corp предлагают своим клиентам бесплатную доставку за небольшие покупки.

Американские покупатели выстроились в очереди у касс в Черную пятницу, чтобы купить одежду и электронику со скидкой. Это свидетельствует о том, что стабильное расширение экономики и рост зарплат способствуют увеличению потребительских расходов к началу ключевого для ритейлеров сезона.

Однако невпечатляющие финансовые результаты ряда ритейлеров - от Target до Kohl’s Corp и Lowe’s Cos Inc - на прошлой неделе напомнили инвесторам о том, что пошлины США на импортные товары, переменчивые вкусы покупателей и конкуренция могут отрицательно сказаться на прибыли в текущем году.

Акции Target упали на 10 процентов во вторник, поскольку компания сообщила о снижении маржи прибыли из-за увеличения инвестиций для поддержки сегмента онлайн-торговли, повышения зарплат, снижения цен и увеличения стоимости подготовки и отправки заказов. В пятницу бумаги компании снизились на 2,7 процента.

“Ритейлеры и представители сегмента электронной торговли соревнуются друг с другом”, - сказал директор по инвестициям Esplanade Capital LLC Шон Краветц на инвестиционном саммите Рейтер в Нью-Йорке на прошлой неделе.

По его словам, правила игры для ритейлеров поменялись.

Все больше ритейлеров сталкиваются с необходимостью пожертвовать маржой или ростом, создавая тупиковую ситуацию для инвесторов, несмотря на активные расходы потребителей в период распродаж после Дня благодарения. Аналитическая компания GlobalData Retail сообщила, что в начале Черной пятницы каждый покупатель в среднем потратил $407,20 - на 2,1 процента выше по сравнению с предыдущим годом.

Тем не менее управляющие капиталом становятся более избирательными.

Портфельный управляющий Eaton Vance Corp Кэтлин Гаффни, чей фонд Multisector Income Fund владеет облигациями J.C. Penney Co Inc и Nordstrom Inc, сказала, что сократила объем вложений в бонды J.C. Penney.

Акции Nordstrom подорожали примерно на 12 процентов в текущем году с учетом дивидендов, тогда как ранее в этом году росли почти на 50 процентов - бумаги резко растеряли преимущество после того, как компания отчиталась о разочаровывающих сопоставимых продажах в третьем квартале. Акции J.C. Penney подешевели почти на 60 процентов за аналогичный период на фоне попыток компании удовлетворить меняющиеся вкусы молодых покупателей.

“Роль ритейлеров в жизни покупателей изменилась, - сказала Кэти Шоу из Fidelity Investments. - Пока что не все компании вкладываются в налаживание эмоциональной связи с потребителями”.