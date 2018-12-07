S&P 500, Dow снизились из-за страхов о торговле, но отошли от сессионных минимумов

Индексы S&P 500 и Dow закрыли торги четверга небольшим снижением, но отошли от сессионных минимумов, достигнутых из-за беспокойства о торговых противоречиях США и Китая, в то время как акции ряда крупных технологических и интернет-компаний выросли.

Распродажа на Уолл-стрит началась после новостей об аресте дочери основателя китайского технологического гиганта Huawei в Канаде и ее предстоящей экстрадиции в США.

Поддержку рынку оказало сообщение газеты The Wall Street Journal о том, что представители руководства ФРС рассматривают возможность дать сигнал о паузе в цикле ужесточения денежно-кредитной политики после ожидаемого повышения ставки на декабрьском заседании.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,32 процента до 24.947,67 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,15 процента до 2.695,95 пункта, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос на 0,42 процента до 7.188,26 пункта.

Доходность гособлигаций США снизилась в четверг, при этом доходность 10-летних бумаг достигла трехмесячных минимумов.

Финансовый сектор, чувствительный к колебаниям доходности госбондов, снизился на 1,4 процента.

Энергетический сектор сбавил 1,8 процента, показав худшую динамику среди основных секторов на фоне снижения цен на нефть из-за того, что ОПЕК и другие экспортеры завершили встречу в Вене, не приняв окончательного решения о сокращении добычи.

Потери индекса S&P 500 компенсировал рост акций Amazon, Netflix и ряда других технологических и интернет-компаний.