Рынки акций Китая и Гонконга снизились из-за комментариев Трампа о торговле

Китайский фондовый рынок снизился во вторник после того, как комментарии президента США Дональда Трампа ослабили надежды на скорое урегулирование торгового спора Вашингтона и Пекина.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,13 процента до 3.137,24 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,04 процента, достигнув отметки в 2.574,68 пункта.

Настроение инвесторов ухудшилось после того, как Белый дом ужесточил риторику в преддверии встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 на этой неделе.

Трамп в понедельник подтвердил, что планирует повысить импортные пошлины на китайские товары стоимостью $200 миллиардов до 25 процентов с текущих 10 процентов, и вновь пригрозил тарифами на весь оставшийся объем импорта из Китая.

Большая часть участников рынка соблюдает осторожность на фоне ослабления оптимизма в отношении саммита G20, сказал аналитик Haitong Securities Чжен Ци.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Guangxi Guidong Electric Power Co Ltd, ARTS Group Co Ltd и Eastern Communications Co Ltd, которые подорожали примерно на 10 процентов.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co Ltd Shandong Tyan Home Co Ltd и Beihai Gofar Marine Biological Industry Co Ltd, потерявшие 4,9-5,1 процента.

Биржа Гонконга завершила сессию вторника небольшим снижением вслед за китайскими акциями.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,2 процента до 26.331,96 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,1 процента, закрывшись на отметке 10.515,30 пункта.